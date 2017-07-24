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  3. 24 Temmuz 2017 23:35

NATO'dan Konya Üssü teklifi !

NATO Genel Sekreteri Alman parlamenterler için Konya üssü teklifini yaptı.

NATO'dan Konya Üssü teklifi !
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NATO  Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO çerçevesinde bir parlamenter grubunun Konya  üssünü ziyaret etmesi teklifinde bulundu

NATO Genel Sekreteri  Jens Stoltenberg'in, Alman  milletvekillerinin Konya'da bulunan Alman askerlerini ziyaretine ilişkin bir  öneri sunduğu bildirildi. 

NATO Sözcü Vekili Piers Cazalet, yaptığı açıklamada, Stoltenberg'in  NATO çerçevesinde bir parlamenter grubunun Konya üssünü ziyaret etmesi teklifinde  bulunduğunu belirtti.

Cazalet, bunun için Stoltenberg'in Alman ve Türk hükümet  temsilcileriyle temasa geçtiğini kaydederek, herkes için kabul edilebilir bir  çözüme en kısa zamanda ulaşmayı umut ettiklerini söyledi.

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Meclis Grubu Savunma  Politikaları Sözcüsü Henning Otte de yazılı açıklamasında, Stoltenberg'in  önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Otte, Stoltenberg'in inisiyatifiyle milletvekillerin NATO üslerini  ziyaretine ilişkin konunun ortaklar arasında tümüyle çözülmesini ümit ettiğini  aktardı.

Yeşiller Partisi Meclis Grubu Eşbaşkanı Katrin Göring-Eckardt da Alman  Haber Ajansına (DPA) yaptığı değerlendirmede, böyle bir ziyaretin NATO kapsamında  yapılmasını doğru bulduğunu dile getirerek, "Bu, Almanya ile Türkiye arasındaki  ikili bir konu değil, NATO ve Türkiye arasındaki bir konudur." ifadesini  kullandı.

Alman makamlardan, Almanya Federal Meclisinin Savunma Komisyonu  üyelerinin 17 Temmuz'da, NATO kapsamında Konya üssünde bulunan Alman askerlerini  ziyaret etmek istediği ancak Türkiye'nin bu ziyaretin ertelenmesini talep ettiği  bildirilmişti.

AA

nato , ziyaret , alman parlamenterler
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