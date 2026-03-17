  NATO'nun dijital kalbi ''Lake Diver'' Türk mühendislerine emanet!

Türk savunma devi STM, NATO’nun tüm bilgi sistemlerini tek potada eriten INT-CORE projesinin modernizasyonunu üstlendi. Savaş alanındaki devasa veri yığınlarını anlamlandırarak askeri karar vericilere sunan "Lake Diver" teknolojisi, Türk mühendisleri tarafından hayata geçiriliyor.

Savunma sanayiinde milli ve yenilikçi sistemlerin adresi STM, NATO ile imzaladığı kritik sözleşmeyle uluslararası arenadaki gücünü perçinledi. NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCI Agency) ile yapılan iş birliği kapsamında, ittifakın bilgi akışını sağlayan Integration Core (INT-CORE) teknolojisi Türk mühendislerince modernize ediliyor.

"Lake Diver" İle Veriler Arasında Nokta Atışı

Projenin en dikkat çeken bileşeni, STM tarafından geliştirilen "Lake Diver" (Veri Gölü Dalgıcı) yazılımı oldu.

Bu teknoloji, modern savaş alanının en büyük sorunlarından biri olan "bilgi kirliliği ve hacmi" sorununu çözüyor:

Veri Gölü (Data Lake): Savaş alanındaki farklı sensör ve sistemlerden gelen tüm verileri biriktiriyor.
Lake Diver: Bu devasa havuzda tarama, filtreleme ve modelleme yaparak kritik bilgileri süzüyor ve haritalar üzerinden askeri komutanlara sunuyor.

STM Genel Müdürü Güleryüz: "Uluslararası Başarılarımıza Yenisini Ekledik"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, projenin önemini şu sözlerle aktardı:

"INT-CORE, NATO’nun farklı sistemlerini bir arada çalışabilir hale getiren hayati bir altyapı. 5 yıllık tecrübemizi şimdi modernizasyon ve yeni yetkinliklerle taçlandırıyoruz. Şubat ayında projenin 7. paketinin kabulünü yapacağız. Yeni versiyonu NATO’nun en büyük dijital tatbikatı CWIX’te de aktif olarak kullanacağız."

Dünya Arenasında Türk Yazılımı

Bu proje, Türkiye’nin sadece donanım (İHA, SİHA, Gemi) değil, yazılım ve dijital komuta kontrol alanında da dünyanın en büyük askeri ittifakı olan NATO’da "standart belirleyici" bir konuma yükseldiğini kanıtlıyor.

DHA

