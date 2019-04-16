Nazım Hikmet'in heykeline zarar verildi

Silivri'de bulunan Nazım Hikmet Ran heykeline kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nin sahil kesimindeki heykelin ön bölümünde yer alan korkuluk demirleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce koparılarak götürüldü.

Bunu gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Heykeltraş Kemal Tufan tarafından yapılan Nazım Hikmet Ran heykeli, 2013 yılında buraya konulmuştu.