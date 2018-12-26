Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Hulusi Akar'dan CHP'li Özel için suç duyurusu
Hulusi Akar'dan CHP'li Özel için suç duyurusu
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları belli oldu
Vergi uzmanından milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren uyarı
Vergi uzmanından milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren uyarı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Aralık 2018 13:11

Nazlı Ilıcak'a 1 yıl 2 ay hapis cezası

FETÖ’nün medya yapılanması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Bakırköy Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak, yaptığı sosyal medya paylaşımında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 2 ay daha hapse çarptırıldı.

Nazlı Ilıcak'a 1 yıl 2 ay hapis cezası
A+ A-

FETÖ'nün medya yapılanması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, 23 Şubat 2016 tarihinde twitter hesabından yaptığı “Selahattin Demirtaş katil mi? Zaten bu kafa Türkiye'yi bataklığa soktu esas katil olan Öcalan'la ise diyalog yürüten RTE” paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ilıcak'ın paylaşımında Cumhurbaşkanının katil olduğunu ima ettiği belirtildi.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, savcılık, Ilıcak'ın “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istedi. Dosya yetkisizlikle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya sanık Ilıcak tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

DEVRİK CÜMLE KURDUĞUNU SÖYLEDİ

Söz konusu tweeti kendisinin paylaştığını söyleyen Nazlı Ilıcak, “Ben barış sürecine inanan bir kimseyim. Barış sürecinde Selahattin Demirtaş'a katil denmesi nedeniyle söz konusu tweeti attım. Asıl katil olanın Öcalan olduğunu belirttim. Twitter ile fazla 145 vuruş ile yazabildiğimiz için tüm düşüncemi aktarmam mümkün değildir. Ayrıca barış sürecini başlatan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemek istedim. Durup dururken Cumhurbaşkanına katil demem mümkün değildir. Cümledeki ‘ise'nin yeri önemlidir. Sıfat Öcalan'ın önündedir. Devrik cümle kullanılmıştır. Devrik cümle düzeltildiğinde Öcalan'ın katil olduğu anlaşılacaktır” dedi.

Son sözü sorulan sanık Nazlı Ilıcak beraatını istedi.

1 YIL 2 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme hakimi sanık Ilıcak'ın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, Ilıcak'ı 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

 
 

Sözcü

sözcü gazetesi , nazlı ılıcak , recep tayyip erdoğan , cumhurbaşkanına hakaret , hapis , hapis cezası , sözcü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM