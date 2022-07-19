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Necmettin Batırel: ''TCMB faiz artışına gidebilir''

Necmettin Batırel: ''TCMB faiz artışına gidebilir''

Yıllar önce Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile canlı yayında girdiği dolar kuru tartışmasıyla hafızalara kazınan AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin yazarı Necmettin Batırel, bu hafta faiz kararı için toplanacak olan TCMB'nin faiz arttırabileceğini öne sürerek beklediği faiz artış oranını da açıkladı.

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, bugünkü köşe yazısında Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına yönelik olarak "Beklentinin aksine 2 puanlık bir faiz artışına gidilebilir." dedi.

Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz kararını açıklaması bekleniyor. Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel ise köşe yazısında faiz kararına ilişkin olarak "Beklentinin aksine 2 puanlık bir faiz artışına gidilebilir. Böylece hem bankaların kazançları sınırlanır, hem de Türk lirasındaki kazanımlar büyür, enflasyonla mücadelede önemli bir adım atılmış olur" diye yazdı.

"Merkez Bankasının faizi yükseltmesi ticari kredi faizlerinin artmasına yol açmaz." diyen Batırel "Tam aksine piyasada bankanın gerektiğinde böyle bir karar alabileceği beklentisi oluşturacağı için çok olumlu algılanır." ifadelerini kullandı.

Son dönemde indirim gelen akaryakıt fiyatlarına da değinen Batırel yazısında " Bu indirimlerle birlikte sebze ve meyvede yaşanan bolluk temmuz enflasyonunu 10 puan aşağı çekecek" tahmininde bulundu.

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