Necmettin Batırel: ''Türk lirasının gerçek değeri 8,73 TL'dir''

CNN Türk ekranlarında yaptığı ekonomi yorumlarıyla tanınan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, bugün kaleme aldığı yazısında Türk lirasının dolar karşısında gerçek değerinin 8,73 olduğunu iddia etti.

Katıldığı bir televizyon programında 'Şakkadanak' çıkışına imza atan ekonomist Necmettin Batırel, bugün Türkiye gazetesi için kaleme aldığı yazısında yine çok konuşulacak bir değerlendirme yaptı.

Batırel, Türk lirasının dolar karşısında gerçek değerinin 8,73 olduğunu iddia etti. Batırel, Kılıçcaroğlu'nun asgari ücreti yorumlarken boğazının düğümlendiğini iddia ederek "Onunla birlikte 271 dolar oldu diye burun kıvıranlar oldu" dedi ve ekledi: 16 liralık balon kura bölerseniz tabii 271 dolar çıkar...

Batırel, döviz kuru ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu asgari ücret artışını yorumlarken kelimeler boğazına düğümlendi, konuşamadı, yüzü çarpıldı!.. Asgari ücret 271 dolar olarak gerçekleşti diye burun kıvıranlar var. Tabii 16,00 TL’lik balon kura bölerseniz bu sonuç çıkar. Oysa 54,33’lük reel efektif döviz kuru üzerinden hesaplamanız lazım. Türk lirasının bugün olması gereken gerçek değeri 8,73 TL’dir. Bölün 4253 TL’ye 487 dolar çıkar..."

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