Neden Korayspor?

Binlerce markayı uygun fiyatlarla spor tutkunlarıyla buluşturan Korayspor’un en cazibeli yanlarından biri. Kim istemez ki o en çok istediği ürünü en uygun fiyata almayı. İşte hayallerinizn adresi korayspor.com

Kolay Üye Giriş Ekranı

Sipariş sırasında korayspor.com ile paylaşacağınız bilgilerin güvenlik altına alınabilmesi adına üyelik gerekmektedir. Üyelik bilgilerinizin tümü ve de üyelik şifreleriniz Korayspor veritabanımızda şifreli olarak saklanmaktadır.

Üyelik işlemleri için sizden gerekli bilgileri vermeniz istenir. Kişisel bilgileriniz hiçbir koşulda üçüncü şahıslar ile paylaşılmamaktadır ve de gizlilik konusunda en iyi güvenlik sistemlerinden birisi olan SSL teknolojisi ile Korayspor.com'un %100 güvencesi altındadır.

Korayspor.com web sitemizin sol üst köşesinde yer alan "Üye ol" seçeneği üzerine tıkladıktan sonra üyelik formunu doldurarak üyelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Mailinizdeki eposta kutunuzu kontrol ederek aktivasyon mailine tıklamanız gerekmektedir. Korayspor.com web sitemizin sol üst köşesinde bulunan "Üye Giriş" seçeneği üzerinden E-posta adresi ve şifreniz ile girişinizi başarılı bir şekilde yapabilirsiniz

Korayspor.com web sitemize üye girişi yaptıktan sonra arama kutusunun üzerinde yer alan Hesabım menüsünden tüm bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Telefonla Sipariş Verme Fırsatı

Öncelikle 0 850 520 02 05 numaralı telefon ile sipariş hattımızı arayın. telefon ile sipariş müşteri yetkilisine, istediğiniz ürünün (marka, ürün kodu, model numarası, beden ve numaranızı) özelliklerini belirtiniz. Bağlandığınız müşteri hizmetleri temsilcimize istediğiniz ürünleri bildirin. Talep ettiğiniz ürünler müşteri hizmetleri temsilcimiz tarafından alışveriş sepetinize eklenecektir. Teslimatın yapılmasını istediğiniz adresi ve fatura adresinizi belirtin. Sipariş tutarınızı, kredi kartı, havale/eft veya kapıda ödeme yöntemleri ile güvenli olarak ödeyebilirsiniz. Siparişiniz tamamlandığında müşteri hizmetleri temsilcimizin size bildireceği sipariş numarasını not edin.

Binlerce Ürün

Bursa ve Balıkesir’de yer alan 21 Koray Spor mağazasında Adidas, Nike, Reebok, Puma,Converse, Lacoste, Onitsuka Tiger, Timberland, Zamberlan, Luhta, Columbia, Antarctica, Hammer Jack, Quiksilver, Jack-jones, Nordbron, Super-fit, Techsport, Narr, Jump, Igor, Slipstop, Scholl, Jooze, Letoon, Asics, New Balance, Mizuno, Joma, Skechers, Hummel, Tomy Hilfiger, Vans, Etnies, Dc, Sebago, Natural World, Dexter, Caterpillar, Harley Davidson, Grisport, Salomon, Asolo, The North Face, Jack Wolfskin, Icepeak, Lafuma, Salewa, Merrell, Hı-Tec, Dockers By Gerli, Lumberjack, Scooter, Greyder, Kinetix, Lotto, Diadora, Lescon, Slazenger, Imac, Gutteri, Teva, Arena, Speedo, And1, Superga, Liveup,Wilson, Head, Dunlop, Voit, Altis, Donic, Everlast, Barbour, Nittaku başta olmak üzere dünyanın en seçkin markaları, dünya standartlarında mağazacılık ve hizmet anlayışıyla sunulmaktadır.

Güvenli Ödeme Yöntemleri

Korayspor.com'da ödemelerinizi kredi kartı, sanal kart, kapıda ödeme, banka havalesi ve paypal ile yapabilirsiniz.

Kredi Kartı ile Ödeme

Verdiğiniz siparişlerinizi ödemesini kredi kartıyla (3D SECURE) online olarak yapabilirsiniz. Siparişlerinizi kredi kartı ile ödemek istediğinizde aşağıdaki özelikteki kartlarınıza, tüm ürünlerimizde vade farksız peşin fiyatına 4 taksit yapılmaktadır. Tüm kredi kartlarına tek çekim yapılabilmektedir.

Banka Havalesi ile Ödeme

Korayspor’da havale/EFT ödeme seçeneği ile verilen siparişler, ödemenin hesabımıza yansıdığı tarihte geçerli olacaktır.

Havale ile güvenli ödeme yöntemleri seçtiğiniz zaman, işlemlerinizin daha hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için Havale Bildirim Formu 'nu doldurmanız ve de e-mail yolu ile göndermeniz gerekmektedir. Siparişiniz ettiğiniz ürünler, havale işleminiz bize ulaştıktan sonra işleme sokulmaktadır ve de en geç 3 iş günü içerisinde anlaşmalı olduğumuz kargo şirketine verilmektedir. Havale işlemini, 3 iş günü içinde yapmazsanız siparişiniz otomatik olarak iptal edilecektir.

Kapıda Ödeme

Size sunulan diğer güvenli ödeme yöntemleri yanı sıra; vereceğiniz tüm siparişlerde kapıda nakit ödemeyi tercih edebilir; Türkiye’nin neresinde olursanız olun, evinizin rahatlığında alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.