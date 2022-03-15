Neden Profesyonel Diş Beyazlatma Dişlerinizi Beyazlatmanın En İyi Yoludur?

Diş beyazlatma İstanbul başta olmak üzere ülkemizin hemen her ilinde büyük ilgiyle karşılanan bir prosedürdür.

Diş beyazlatma İstanbul başta olmak üzere ülkemizin hemen her ilinde büyük ilgiyle karşılanan bir prosedürdür. Diş beyazlatma prosedürünün popülerliği elbette yalnızca ülkemiz ile sınırlı değildir. Dünyanın pek çok ülkesinde kadınlar ve erkekler arasında diş beyazlatma sıklıkla başvurulan bir prosedür olma özelliğine sahiptir. Bunun en büyük nedeni herkesin parlak ve göz alıcı bir gülümsemeye sahip olmak istemesidir.

Dişleri beyazlatmanın pek çok farklı yolu olsa da seçenekler çoğu zaman kafa karıştırıcı olabilir. En etkili sonuçların elde edilmesi için ise temelde iki farklı alternatif vardır: ofis tipi diş beyazlatma ve ev tipi diş beyazlatma. Hangi tür diş beyazlatma alternatifi tercih edilirse edilsin her iki yöntemde de peroksit bazlı ağartma maddeleri kullanılır. Evde kullanılan diş beyazlatma ürünleri %2 ila %20 arasında değişen oranlarda hidrojen peroksit ya da karbamid içermesine karşın ofis tipi diş beyazlatma işlemlerinde kullanılan beyazlatıcı ürünlerde bu oran %15 ila %43 arasında değişir.

Ofis Tipi Diş Beyazlatma Neden Avantajlıdır?

Genel bir kural olarak, dişlerinizde ne kadar güçlü bir peroksit solüsyon kullanırsanız dişleriniz o kadar beyaz olur. Diş beyazlatma konusunda daha iyi sonuçlar elde etmek için daha yüksek yüzdelerde peroksit solüsyonu içeren beyazlatma jelleri dişlere daha kısa süreli olarak uygulanabilir. Diş beyazlatma jelinin dişlerde çok uzun süre tutulması dişlerin kurumasına ve diş hassasiyetinin artmasına neden olabilir. Bu, evde kullanılan ürünlerin her zaman en iyi seçenek olmamasının nedenlerinden biri olan ağrıya ve diğer diş sorunlarına yol açabilir. Kişinin, düşük yüzdeli solüsyonu dişlerinde çok uzun süre bırakması, dişlerde ağrı ve hassasiyet ile belirli yiyecekler yenildiğinde ağrıya neden olabilir. Ve hastaların evde beyazlatma sistemlerini yanlış şekilde kullanmaları, profesyonel tedavinin ters gitmesinden çok daha yüksek bir olasılıktır.

Ev tipi ya da ofis tipi diş beyazlatma yöntemlerinin hangisinin seçileceğine karar verilirken mutlaka diş hekimi ile yöntemlerin avantajları ve dezavantajları hakkında konuşulmalıdır. Hastalar evlerinde uyguladıkları kitlerin sonuçlarını göremediğinden beyazlatma solüsyonunu dişlerinde çok uzun süre bırakmaya eğilimli olabilirler. Bu estetik açıdan iyi sonuçlar alınmasını sağlamadığı gibi çeşitli diş sorunları ile karşı karşıya kalınmasına da neden olabilir.

Ofis Tipi Diş Beyazlatma İle Etkili Sonuçlar Alınabilir

Ofis tipi diş beyazlatma genellikle evde diş beyazlatma yönteminden çok daha hızlı çalışır. Diş hekimi muayenehanelerinde kullanılan daha güçlü peroksit solüsyona ek olarak, profesyonel tedavinin beyazlatma etkilerini hızlandırmak ve yoğunlaştırmak için ısı veya ışık ya da her ikisinin kullanılması söz konusu olabilir. Tipik olarak, dişlerin üç ila sekiz ton daha parlak hale getirilmesi için, hastaların 30 ila 60 dakikalık birkaç muayenehane ziyareti yapması gerekebilir. Ancak bazı diş hekimleri sadece 2 saatlik tek bir ziyaret alan özel teknikler kullanabilirler. Tipik olarak profesyonel diş beyazlatmanın maliyeti evde tedavinin maliyetinden daha fazladır, ancak nihai sonuçlar diş beyazlatma açısından ödediğinizin karşılığını aldığınızı göstermektedir.

Ofis tipi diş beyazlatma tedavisi sırasında dişler ve diş etleri, plak ve tartarlar temizlenir. Diş hekimi gerekli kontrolleri yaptıktan ve hastanın ofis tipi diş beyazlatma yöntemine uygun olduğuna karar verdikten sonra prosedüre başlar. Ofis tipi diş beyazlatma, dişlere zarar veren bir prosedür değildir. Dramatik ve uzun ömürlü sonuçlar sağlarken dişlerde herhangi bir zarara neden olmaması ofis tipi diş beyazlatmanın en önemli avantajlarından biridir.

Ofis tipi diş beyazlatma prosedüründe, evde kullanılan beyazlatma kitlerinde bulunandan daha yüksek dozda hidrojen peroksit ya da karbamid vardır. Bu nedenle çok daha etkili sonuçlar alınabilir. Ayrıca ofis tipi diş beyazlatma prosedüründe kullanılan beyazlatma jellerinin etkisi ısı ve ışık gibi diğer araçlarla pekiştirilebilir. Profesyonel diş beyazlatma işlemleri tipik olarak daha az zaman harcanmasını ve evde uygulanan beyazlatma tekniklerine göre daha çarpıcı nihai sonuçlar alınmasını sağlar.

Ofis tipi diş beyazlatma uygulamasının en büyük avantajı, prosedürün diş hekimi kontrolünde ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Böylece uygulama sırasında herhangi bir şeyin ters gitmesi önlenir ve en etkili sonuçların alınmasına odaklanılır.

Ofis Tipi Diş Beyazlatma Güvenlidir

Diş beyazlatma güvenli olduğu uzun yıllardır kanıtlanmış olan bir tedavidir. Buna rağmen ofis tipi diş beyazlatma prosedüründen sonra aşırı sıcak ya da soğuk yiyeceklere hassasiyete neden olan geçici bir hassasiyetle karşı karşıya kalınabilir. Ayrıca blog bölümünde paylaşılan, diş beyazlatma zararlı mı gibi içeriklerimiz için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Doğru uygulanan ev tipi diş beyazlatma prosedürü de tatmin edici sonuçlar verebilmesine rağmen çoğu hasta ofis tipi diş beyazlatma ve ev tipi diş beyazlatma tedavilerinin kombinasyonunun çarpıcı ve kalıcı sonuçlar yarattığını görmektedir. Diş beyazlatma prosedürünün amacı; parlak ve beyaz bir gülümseme elde etmek olduğundan pek çok kişi için en iyi seçenek ofis tipi diş beyazlatma yöntemidir. Profesyonel diş beyazlatma tamamen diş hekiminin kontrolü ve sorumluluğu altında gerçekleşir. Önemli olan hastanın ihtiyaçlarına ve mevcut durumuna en uygun tedavinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.