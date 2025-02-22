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Nedim Şener, ''öldü'' iddiaları sonrasında MHP lideri Bahçeli ile görüştü; işte Bahçeli'nin sağlık durumu

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Gazeteci Nedim Şener, geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında taburcu olduğundan bu yana evinde istirahat eden ve sosyal medyada da sık sık öldüğüne dair iddialar yayılan MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında sosyal medyada neredeyse her gün yeniden alevlendirilen "öldü" iddialarıyla ilgili MHP'den üst üste çok sert açıklamalar gelirken her açıklamada da MHP lideri Bahçeli'nin evinde istirahat ettiği belirtiliyordu.

Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin en son bilgi gazeteci Nedim Şener'den geldi.

Şener, görüşmeye ilişkin, “Ameliyattan önceki telefonla konuştuğumdan sesi çok daha iyiydi. Yani şaşırdım. Çünkü kalp ameliyatı sonrası makinelerde falan olurda konuşmaz sanıyordum” dedi.

Bahçeli’nin, “o kadar hasta değilim, televizyon programlarını izliyorum, hiçbirini de kaçırmıyorum” dediğini aktaran Şener ise Bahçeli’ye ‘aman efendim kendinizi yormayın’ dedi. Bahçeli ise Şener’e ‘Bu bizim vazifemiz’ cevabını verdi.

 

Etiketler nedim şener öldü iddiası sağlık durumu MHP Devlet Bahçeli
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