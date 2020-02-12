Nedim Şener'den olay yaratacak FETÖ açıklaması !

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FETÖNÜN SİYASİ AYAĞI TARTIŞMASINDAN FETÖ KAZANÇLI ÇIKAR"

Tartışmanın geldiği boyutun çok üzücü olduğunu söyleyen Şener, "İktidarıyla muhalefetiyle FETÖ ile mücadele etmek gerekirken, bundan kazançlı çıkan ise emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan Fethullahçı terör örgütü. MHP, CHP'nin siyasi ayağı olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. CHP, Erdoğan'ın siyasi ayak olduğunu iddia etti. Erdoğan da bugün 2013 sonrası CHP'nin yaptıkları üzerinden FETÖ'cülükle suçladı." ifadelerini kullandı.

40 YILLIK BİR SÜREÇ

MİT'ine, TSK'sına, yargısına sızmış 40 yıllık bir örgütün varlığından söz ettiğini söyleyen Şener, Tartışmanın bir tarafında da FETÖ tarafından hapse atılmış İlker Başbuğ olduğunu dile getirdi.

Gazeteci Şener, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya döküldüyse insanların mutlu olması gerektiğini, ama insanlar başını rahat yastığa koyamadığını söyledi.

Nedim Şener'in konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

"468 FETÖ'CÜ HAKİM SAVCI GÖREVDE"

"Şu anda 468 tane hangimizi yargılayacak, hangi soruşturmayı açacak, hangi kararı vereceğini bilemediğimiz hakim ve savcılar görev başında.

FETÖ'nün siyasi ayağını dert edinenler bunları hiç dert etmiyorlar kendilerine. 15 Temmuz'dan bu tarafa 23 bin kişi hakkında TSK'da işlem yapıldı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine katılan kişi sayısı 5 bin 600.

"6-7 BİN KİŞİNİN İHRAÇ DOSYASI BEKLİYOR"

15 Temmuz 2016 itibariyle TSK'da ne kadar FETÖ'cü olduğunu sorduğumuzda 5 bin 600 rakamı gösteriliyordu.

Aradan geçen 3.5 yıl içinde bunu 4 katı daha FETÖ'cü tespit edildi. Ve bunun 18 bini ihraç edildi. 6-7 bin kişinin ihraç dosyası bekliyor hala.

TSK'DA 18 BİN FETÖ'CÜ DAHA VAR

Halen TSK'da ankesörlü hat soruşturması kapsamında 18 bin FETÖ'cü daha tespit edildi. CIA'nın yan kuruşlarından birisi diyor ki orta kademe subaylar ihraçlardan rahatsızlar bir darbe girişiminde bulunabilir diyor. Ama kimse bu sözlerden rahatsızlık duymuyor. 18 bin FETÖ'cüyü yan yana getirseniz sivil imamlarından izin almadan tuvalete bile gidemezler. Onlar ankesörlü hatlardan aranında gelip giden robotlardır."