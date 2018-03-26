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  2. Güncel
  3. 26 Mart 2018 21:26

Nefes aldırılmıyor ! Irak'ın kuzeyinde 67 terörist öldürüldü

Irak'ın Harkuk/Kani Rash bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 67 terörist öldürüldü.

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Irak'ın kuzeyinde Hakurk/Kani Rash bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 12 terörist daha etkisiz hale getirildi. 10 Mart 2018'den bugüne kadar toplam 67 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Hakkâri’de görev yapan komandolar tarafından Kuzey IrakHakurk/Kani Rash Bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur." ifadelerine yer verildi.

HATAY'DA DA 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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