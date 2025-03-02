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Nefes borusuna yemek kaçan Sudenaz, yaşamını yitirdi

Nefes borusuna yemek kaçan Sudenaz, yaşamını yitirdi
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İzmir'de nefes borusuna yemek kaçan 19 yaşındaki zihinsel engelli genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Torbalı ilçesi Özbey Mahallesi’nde yaşayan Sudenaz Ö. dün kaldığı bakımevinde kahvaltı yaparken nefes borusuna büyük bir lokma kaçtı. Sudenaz'e ilk müdahaleyi bakımevindeki görevliler yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Sudenaz Ö., adrese gelen ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sudenaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sudenaz'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (DHA)

DHA

Etiketler zihinsel engelli genç kız genç kız kız çocuğu yemek borusu bakımevi
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