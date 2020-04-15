Nehil Sazlığı'nda toplu gri balıkçıl ölümüne inceleme

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan ve koruma altında bulunan Nehil Sazlığı'nda görülen gri balıkçıl endişe yarattı. Veteriner Hekim Kaçan, kuşların ölümü ile ilgili bölgede inceleme yapacaklarını belirterek, "Şu ana kadar 50'den fazla kuş saydık. Burada numunelerimizi alıp, Van'da Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne göndereceğiz" dedi.



İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Köprücü köyüne yakın Nehil Sazlığı civarındaki arazisine giden Nurettin Demir, dere kenarında onlarca ölü gri balıkçıl görünce durumu belediye yetkililerine bildirdi. Belediyenin Veteriner Hekimi Hekim Kaçan ve belediye ekipleri hemen bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Onlarca kuş ölüsüyle karşılaşan Veteriner Kaçan, Doğa Koruma Milli Partlar Müdürlüğü'nce koruma altına alınan bölgenin sayısız kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi. Kaçan, kuşların ölümü ile ilgili bölgede inceleme yapacaklarını, aldıkları numuneleri de Van'a göndereceklerini belirtti.

Gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Veteriner Kaçan, "Şu ana kadar 50'den fazla kuş saydık. Bilmediğimiz bir nedenden dolayı toplu ölüm gerçekleşmiş. Viral hastalık mı, yoksa farklı bir durum mu açıkçası şu anda tespit etmek mümkün değil. Burada numunelerimizi alıp, Van'da Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Orada gerekli analizler alınacak sonra da bu durumun akıbetini öğrenmiş olacağız. Bulunduğumuz mevkiinin adı Nehil sazlığı. Doğa Koruma Milli Partlar Müdürlüğü tarafından da koruma altına alınan bir alan. Burası sayısız kuş türüne de ev sahipliği yapan bir alan. Kuş cenneti olarak da biliniyor. Biz de burada sürekli her sene inceleme yapıyoruz. Açıkçası yıllardır buradayım ilk defa böyle bir toplu ölümle karşılaştım. İncelemelerin sonucunu merakla bekleyeceğiz inşallah kötü bir sonuç çıkmaz" dedi.