Nehre düşen otomobil sürücüsü her yerde aranıyor

Amasya’da park halindeki araçlara çarptıktan sonra polisten kaçarken iki gün önce Yeşilırmak nehrine uçan otomobilin sürücüsü 20 yaşındaki Kaya Durukan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay iki gün önce Amasya'nın Hacılar Meydanı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki araçlara çarptıktan sonra polisin 'dur' ihtarına uymayarak 16 NNV 48 plakalı otomobille kaçan ve gece geç saatlerde Yeşilırmak’a uçarak kaybolan Kaya Durukan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Amasya Belediyesi sualtı arama kurtarma ekibi ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri tarafından iki gündür devam eden arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Otomobilin sürücüsü Kaya Durukan’ı izine rastlanamadı. Hacılar Meydanı Mahallesi güzergahından Pirinççi mahallesi güzergahına kadar olan alanda Yeşilırmak içerisinde devam eden arama çalışmalarında bir iz bulanamadı.

Sabahın ilk ışıklarıyla akşamın geç saatlerine kadar Amasya Belediyesi sualtı arama kurtarma ekibi ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden arama çalışmaları Yeşilırmak Nehri’nim içerisinde sürüyor.