TOBB Yönetim Kurulu eski üyesi, Ticaret Borsaları Konseyi eski Başkanı ve İstanbul Ticaret Borsası Onursal Başkanı Nejat Ekrem Basmacı hayatını kaybetti.



Nejat Ekrem Basmacı’nın vefat haberi üzerine bir mesaj yayınlayan İSTİB Başkanı Ali Kopuz açıklamasında şu ifadelere verdi;

“İstanbul Ticaret Borsasının Onursal Başkanı Nejat Ekrem Basmacı’nın vefatını büyük bir üzüntü ile haber almış bulunuyoruz.

Aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu eski üyesi, Ticaret Borsaları Konseyi eski Başkanı olan Nejat Ekrem Basmacı’nın vefatı başta Borsamız olmak üzere tüm iş âlemini yasa boğmuştur.

Seçildiği 1958 yılından 2009 yılına kadar, 52 yıl boyunca Yönetim Kurulu başkanlığı görevini başarı ile ifa eden Nejat Ekrem Basmacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” dedi.

Onursal Başkanımız Nejat Ekrem Basmacı'nın cenazesi 20 Mayıs 2018 Pazar günü öğle namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığına defnedilecektir.