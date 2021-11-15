NEOHUB’dan, Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı ile girişimlere büyük destek

NEOHUB, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine mentorluk ve ölçeklenme odaklı somut destek sağlamak üzere, Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı’nı başlatıyor. Programa katılan girişimciler, uzman mentor desteği ile gelişim alanlarını görebiliyor, hedeflerine daha hızlı ilerleme imkanına sahip oluyor.

NEOHUB, günden güne gelişen ekosistemde, girişimlerin büyümesi için gereken desteği vermek amacıyla Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı’nı hayata geçiriyor.

Yıl boyunca açık başvuru sistemiyle hareket edecek programa; finansal teknolojiler, yapay zeka, blockchain, tarım teknolojileri, turizm, sağlık ve biyoteknoloji sektörleri başta olmak üzere alanında yenilikçi tüm girişimler başvurabiliyor. Girişimlere; gelişme alanları, ihtiyaçları ve hedeflerine göre özelleştirilmiş gelişim haritaları ve uzman mentor desteği sunuluyor.

Yenilikçi iş modeline sahip, ölçeklenebilir, MVP (En Yalın Ürün) ve üzeri aşamada, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ile karşılıklı fayda ve iş birliği fırsatı gören girişimler, başvurularını www. denizakvaryum.io üzerinden yapabiliyor.

Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı Süreci Nasıl İşliyor?

Programa başvuran girişimler Deniz Akvaryum ekibine yapacakları sunum sonrasında değerlendirmeye alınıyor ve hızlandırma sürecine başlıyor. Seçilen girişimler; altı ay boyunca Deniz Akvaryum ofisinde çalışma imkânı, DenizBank ve NEOHUB yöneticileri ile alanında uzman isimlerden mentorluk gibi olanaklarla büyümeleri için gerekli desteği alabiliyor. Aynı zamanda NEOHUB’ın büyüme stratejileri, tasarım, finans yönetimi, hukuk, sosyal medya yönetimi gibi halihazırda ekosisteme sunduğu hizmetlerden de ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Altı ayın sonunda ise belirlenen kriterleri yerine getiren girişimler, Demo Day ile mezun olarak, yatırımcılara sunum yapma fırsatı yakalıyor.

Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı’na katılmak isteyenler, detaylı bilgiye www.denizakvaryum.io adresinden ulaşabiliyor.