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  3. 02 Mayıs 2018 12:41

Nerede oy vereceksiniz ? Seçmen sorgulama sayfası

24 Haziran seçimlerine oy kullanacak seçmenlerin yer aldığı listeler muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Nerede oy vereceksiniz ? Seçmen sorgulama sayfası
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24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği erken genel seçiminde oy kullanacak seçmenlerin yer aldığı listeler mahalle muhtarlıklarında askıya çıkartıldı. Seçmen listeleri 12 Mayıs’a kadar askıda olacak.

Oy kullanacak vatandaşların isimlerinin olup olmadıklarını mutlaka listelerden kontrol etmeleri gerektiğini belirten Yiğit, “Seçmen listesinde ismi olmayan vatandaşlarımız, bulundukları İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek, adres kayıtlarını yaptırmaları gerekecektir. Herhangi bir nedenle de seçmen listesinde ismi bulunmayan vatandaşlarımız olabilir, bu sebeple mutlaka listeleri kontrol etmeliler” dedi.

bulundukları yerde oy kullanabilecek” diye konuştu.

YSK SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Seçmen listelerinin 10 gün boyunca askıda kalacağını kaydeden Yiğit, seçmenlerin zaman kaybetmeden listeleri kontrol etmelerini ve sorun olanların 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar gerekli yerlere müracaat etmelerini istedi.

İlk defa seyyar seçmen sandığı kurulacak
Engelli seçmenler için seyyar sandık uygulamasının da ilk kez bu seçim döneminde hayata geçirileceğini belirten Yiğit, “Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin yakınları engelli beyan formu ile seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen engelli seçmenler, sandıkların kendilerine getirilmesiyle

İHA

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