  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Eylül 2019 18:13

Neşet Ertaş'ın kardeşi hayatını kaybetti

'Bozkırın tezenesi' olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Neşet Ertaş'ın kardeşi hayatını kaybetti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Kırıkkale karayolunun, Mamak Lalahan mahallesi mevkiinde meydana geldi. 2 yıldır Ankara'da yaşayan diyaliz hastası Ayşe Garip, yakınları ile birlikte memleketi Kırşehir'e doğru yola çıktı.

5 çocuk annesi Ayşe Garip, Lalahan yakınlarında yakınlarının da bulunduğu araçtan ekmek almak için indi. Yolun karşısındaki markete gitmek isteyen Garip'e, bu sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Ayşe Garip, olay yerinde hayatını kaybetti. Garip'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı.

Ayşe Garip'in cenazesi, yarın Kırşehir'de kılınacak cenaze namazının ardından babası Muharrem ve kardeşi Neşet Ertaş'ın da bulunduğu Bağbaşı aile mezarlığında toprağa verilecek. Kazanın ardından kaçan aracıyla birlikte kaçan sürücü Mamak Jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalanarak adlı mercilere sevk edilmiştir.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
neşet ertaş , Ayşe Garip
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM