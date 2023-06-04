Nesli tehlike altında... Balık avlarken kameraya yansıdı

Karabük'te nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru Araç Çayı'nda balık avlarken kameraya yansıdı.

Nesli tehlike altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) koruma altına alınan su samuru Karabük’te görüldü. Araç Çayı'nda balık avlayan su samurunu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Suyun içerisinde kendini gizleyip ortaya çıkan su samuru bir süre sonra gözden kayboldu.

İHA