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  3. 09 Kasım 2020 16:08

Nesli tehlike altındaydı... Araba çarptı!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Çizgili Anadolu Sırtlanı, bir aracın çarpması sonucu öldü.

Nesli tehlike altındaydı... Araba çarptı!
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Kaza, Şanlıurfa-Birecik ilçesine bağlı Divriği Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir araç, nesli tükenme tehlikesi altındaki Çizgili Anadolu Sırtlanı'na çarptı. Sürücü kaçarken, sırtlan kaza yerinde öldü.

Yoldaki sırtlanı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, aracı ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.



Sırtlan ise incelenmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından götürüldü.



DHA

şanlıurfa , birecik , çizgili anadolu sırtlanı
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