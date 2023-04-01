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Nesli tehlikede olan ''şah kartal'' gözlem altında

Nesli tehlikede olan ''şah kartal'' gözlem altında
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Türkiye'de nesli tehlike altındaki türlerden biri olan kırmızı listedeki ''şah kartal'', Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gözlem altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre; Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen şah kartalın Türkiye'deki popülasyonunun 50 ile 80 çift olduğu tahmin ediliyor. Şah kartal, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından 'hassas' olarak nitelendirilen 'kırmızı' listede bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin, şah kartal türünün korunmasında özel yeri olduğu bilgisine yer verilerek, "Hazırlanan koruma eylem planları kapsamında türle ilgili veri toplamak üzere izleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Türün yaşadığı belirlenen Bölge Müdürlüğümüze bağlı Çorum ilinde; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 yıllarında tespit edilen yuvalarla olabilecek yeni yuvalarda şah kartal için izleme çalışması kapsamında, Bölge Müdürlüğümüz Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ile Çorum DKMP Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca gözlemler devam ediyor. Üreme ve yuva kurma dönemi izlemesi devam ediyor. Yavru büyütme izlemesi ise haziran ayında planlandı. Gözlemlerde uzun yıllar yuva görülmeyen bölgede yuva yapmış çift izlemesi de yapıldı" denildi.

Şah Kartal

DHA

Etiketler şah kartal nesli tehlike altında
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