Nesli tükenmekte olan bir tür... Elazığ'da grüntülendi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan bir tür görüntülendi.

Nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altında olan ve avlanmaları kesinlikle yasak olan dağ keçileri Elazığ'ın Baskil ilçesinde görüntülendi.

SÜRÜ HALİNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Baskil ilçesine bağlı Hacı Hüseyinler köyünde bir kişi, sarp ve yüksek dağlarda yaşamlarını sürdüren çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntülendi.

Sürü halinde gezen dağ keçileri kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.