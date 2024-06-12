  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Nesli tükenmekte olan bir tür... Elazığ'da grüntülendi

Nesli tükenmekte olan bir tür... Elazığ'da grüntülendi

Güncelleme:

Elazığ'ın Baskil ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan bir tür görüntülendi.

Nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altında olan ve avlanmaları kesinlikle yasak olan dağ keçileri Elazığ'ın Baskil ilçesinde görüntülendi. 

SÜRÜ HALİNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Baskil ilçesine bağlı Hacı Hüseyinler köyünde bir kişi, sarp ve yüksek dağlarda yaşamlarını sürdüren çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntülendi.

Sürü halinde gezen dağ keçileri kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Etiketler Elazığ tur nesli tükenmekte olan tür dağ keçileri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uçakta klima bozuldu, yolcular baygınlık geçirdi Uçakta klima bozuldu, yolcular baygınlık geçirdi Nihal Olçok'tan Erdoğan'a: ''Bu 2 kişinin katilini arıyorum'' Nihal Olçok'tan Erdoğan'a: ''Bu 2 kişinin katilini arıyorum'' Merakla beklenen Light Phone 3 ortaya çıktı Merakla beklenen Light Phone 3 ortaya çıktı Polis sokak ortasında darptan tutuklandı Polis sokak ortasında darptan tutuklandı Gamze Özçelik için çirkin paylaşım: ''Açar izlerdik'' Gamze Özçelik için çirkin paylaşım: ''Açar izlerdik'' Ateşli hastalık taşıyan sivrisineklerin yayılım haritası ortaya çıktı Ateşli hastalık taşıyan sivrisineklerin yayılım haritası ortaya çıktı Madeni 5 TL'deki logoya ''bu ülke sizin babanızın malı mı'' tepkisi Madeni 5 TL'deki logoya ''bu ülke sizin babanızın malı mı'' tepkisi Kuran kursunda şiddet: 2 öğrenciye tokat atan imam kamerada Kuran kursunda şiddet: 2 öğrenciye tokat atan imam kamerada Depoları fulleyin: Bayrama motorin zammıyla giriyoruz Depoları fulleyin: Bayrama motorin zammıyla giriyoruz Çin'deki insansı robot fabrikasının üretim bandı görüntülendi Çin'deki insansı robot fabrikasının üretim bandı görüntülendi