Neslican Tay'ın ismi sokaklara parklara verilsin

Kansere karşı verdiği mücadele ve yaşam enerjisiyle herkesin sevgisini kazanan ve binlerce kanser hastasına örnek olan Neslican Tay, 20 Eylül akşamı hayatını kaybetmişti.Acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğarken, siyasiler, sanatçılar, spor kulüpleri Neslican için baş sağlığı mesajı yayınladı.

"ADI SOKAKLARA VERİLSİN"

Rize Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Nurten Çemberci, Rize doğumlu olan Neslican'ın isminin memleketinde bir sokağa, parka veya sosyal alana verilmesi konusunda teklif sundu.