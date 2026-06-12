Netflix'e tarihi ceza! Türk öğretmene telif hakkı ihlalinden 4 milyon TL'ye yakın ödeyecek!

Matematik öğretmeni Mustafa Güler'in, ders videolarını bir dizinin reklamında izinsiz kullanan dijital yayın devi Netflix'e açtığı telif davası sonuçlandı. Mahkeme, kişilik hakları ihlal edilen Güler'e faiziyle birlikte yaklaşık 4 milyon TL'yi bulacak tazminat ödenmesine hükmetti.

Türkiye'deki tüm dijital içerik üreticilerini yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir telif hakkı kararı açıklandı.

Matematik öğretmeni Mustafa Güler'in, kişisel ders görüntülerinin izinsiz bir şekilde tanıtımlarda kullanıldığı gerekçesiyle dijital yayın platformu Netflix'e karşı başlattığı hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı.

Öğrencisi Fark Etti, Hukuk Mücadelesi Başladı

Netflix'in dünya genelinde telif haklarına en çok önem veren kurumlardan biri olma iddiasına tezat oluşturan bu olay, Mustafa Güler'in bir öğrencisinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Dava dosyasına ve resmi açıklamalara yansıyan sürecin detayları şu şekilde gelişti:

Mustafa Güler'e ait olan ve sosyal medyada paylaşılan bir ders videosu kesilerek, platformda yayınlanan bir dizinin reklam tanıtımında izinsiz olarak kullanıldı.

Olayın fark edilmesinin ardından noterde durum tespiti yaptırıldı ve mahkeme sürecinde 5 kişiden oluşan uzman bir bilirkişi heyeti atandı. Heyet, Güler'in kişilik ve görüntü haklarının açıkça ihlal edildiğini raporladı.

Mahkeme, dijital yayın platformunun maddi ve manevi zararların karşılığı olarak 1 milyon 950 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Avukat Ömer Uğur Yanar'ın beyanına göre bu rakamın, yasal faizleriyle birlikte 4 milyon 138 bin liraya ulaşması bekleniyor.

"İçerik Üreticilerine Emsal Olmasını Diliyorum"

Haklı davasından hiçbir zaman vazgeçmediğini ve kararlı duruşunun sonucunu aldığını belirten Matematik öğretmeni Mustafa Güler, süreç boyunca Netflix tarafından herhangi bir özür veya geri dönüş almamasına sitem etti.

Güler, "İçeriğini bilmediğim ve belki de asla izin vermeyeceğim bir dizinin tanıtımında kullanılmak hiç hoşuma gitmedi. Bizim hedefimiz para değil, haklı olduğumuz davayı kazanmaktı. Netflix veya başka bir firma, bir içerik üreticisinin emeğini izinsiz alıp reklamında oynatamaz" ifadelerini kullandı.

Davanın avukatı Ömer Uğur Yanar ise alınan bu mahkeme kararının, dijital dünyada telif konusunda sıkıntı yaşayan ve emekleri sömürülen herkes için çok güçlü bir hukuki emsal teşkil ettiğinin altını çizdi.

İHA