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Netflix'ten sevindiren Türkiye hamlesi

Netflix'ten sevindiren Türkiye hamlesi

Bu sene İstanbul'da ofis açan popüler dizi ve film yayın platformu Netflix, Türkiye'de film stüdyosu kurmaya hazırlanıyor.

Film ve dizi izleme alışkanlıklarımızı değiştirerek adeta televizyonun yerini alan Netflix, bombayı patlattı.

Kısa süre önce İstanbul‘da ofis açan dijital içerik platformu, ülkemizdeki yatırımlarını artırıyor. Türkiye‘de milyonlarca kullanıcısı ve yerli içerikleri bulunan şirket, burada bir film stüdyosu kurmayı planlıyor.

Netflix Türkiye İletişim Direktörü açıkladı
Bloomberg’ün haberine göre Netflix Türkiye İletişim Direktörü Artanç Savaş, yeni bir açıklama yaparak Netflix’in Türkiye’de film stüdyosu kurmayı planladığını duyurdu. Detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınan Savaş, açılacak stüdyoyla ilgili konum ve sayı gibi bilgileri paylaşmaktan kaçındı.

Oldukça önemli olan bu gelişme, şirketin zaman içindeki yerli içerik sayısını ve bu içeriklerin prodüksiyon kalitesinin artacağı anlamına geliyor. Neredeyse tüm dünyada faaliyet gösteren şirketin kendi stüdyosunu kurduğu ülkelerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor.

Etiketler netflix türkiye hamle
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