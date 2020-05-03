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  3. 03 Mayıs 2020 13:40

Nevşehir'de bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Nevşehir Acıgöl kaymakamlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kurugöl Köyü koronavirüs salgının önlenmesi ve tedbir amacıyla 14 günlük karantinaya alındı.

Nevşehir'de bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
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Acıgöl Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Acıgöl İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun corana virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Acıgöl ilçemize bağlı Kurugöl Köyü 03.05.2020 saat 00.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.

 
Köylülerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanacağı belirtildi.

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