Nevşehir’de ezber bozan karar: Bu köyde evde iftar yapmak da yemek pişirmek de yasakladı!

Nevşehir’de bir köy muhtarının 5 yıl önce başlattığı "evde iftar yasağı" geleneği, Türkiye’nin en büyük imece sofrasına dönüştü. Her akşam 700 kişinin aynı sofrada buluştuğu köyde, evlerde yemek pişirmek yerine dayanışma pişiyor.

Nevşehir’in huzurlu bir köyünde, Ramazan ayı alışılmışın dışında bir gelenekle yaşanıyor. Köy Muhtarı Nihat Ateş’in "evlerde iftar yapılmayacak" şeklindeki ilginç ve samimi kararıyla, tüm köy halkı her akşam aynı dev sofrada buluşuyor. 5 yıldır aralıksız sürdürülen bu uygulama, modern dünyada unutulmaya yüz tutan imece usulünü yeniden canlandırıyor.

Pandemi Yardımlaşması Geleneğe Dönüştü

Temelleri pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine yemek servisiyle atılan bu hareket, zamanla tüm köyün katıldığı dev bir organizasyona evrildi. Her gün yaklaşık 700 kişilik yemek hazırlanan köyde, sadece bölge halkı değil; nöbetteki polisler, askerler, sağlık çalışanları ve öğrenciler de aynı kazandan besleniyor.

"Bir Tane Evde Yemek Pişmez"

Köyün İmam Hatibi İbrahim Aktaş, uygulamanın manevi derinliğine dikkat çekerek, "Muhtarımızın kesin talimatıdır; evlerde iftar olmaz. Köyü dolaşsanız bir tencerenin kaynamadığını görürsünüz. Misafirlerimizle, kolluk kuvvetlerimizle bir aradayız," sözleriyle dayanışmanın boyutunu gözler önüne seriyor.

Gelemeyene Hizmet Ayaklarına Gidiyor

Muhtar Nihat Ateş, amacın sadece yemek yemek değil, birlik beraberliği pekiştirmek olduğunu vurguluyor. Yaşlılık veya görev nedeniyle ortak alana gelemeyenlerin yemekleri ise özel olarak evlerine ve görev yerlerine ulaştırılıyor. Köy sakinlerinden Naciye Ateş ve diğer vatandaşlar, "Herkes yardım ediyor, temizliyor. Bu manevi ortamda bulunmaktan çok mutluyuz," diyerek uygulamaya tam destek veriyor.

Nevşehir’in bu örnek köyü, "komşusu açken tok yatan bizden değildir" düsturunu, "komşusuyla aynı sofraya oturan" bir modele dönüştürerek tüm Türkiye’ye örnek oluyor.

İHA