  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Nevşehir’de ezber bozan karar: Bu köyde evde iftar yapmak da yemek pişirmek de yasakladı!

Nevşehir’de ezber bozan karar: Bu köyde evde iftar yapmak da yemek pişirmek de yasakladı!

Güncelleme:

Nevşehir’de bir köy muhtarının 5 yıl önce başlattığı "evde iftar yasağı" geleneği, Türkiye’nin en büyük imece sofrasına dönüştü. Her akşam 700 kişinin aynı sofrada buluştuğu köyde, evlerde yemek pişirmek yerine dayanışma pişiyor.

Nevşehir’in huzurlu bir köyünde, Ramazan ayı alışılmışın dışında bir gelenekle yaşanıyor. Köy Muhtarı Nihat Ateş’in "evlerde iftar yapılmayacak" şeklindeki ilginç ve samimi kararıyla, tüm köy halkı her akşam aynı dev sofrada buluşuyor. 5 yıldır aralıksız sürdürülen bu uygulama, modern dünyada unutulmaya yüz tutan imece usulünü yeniden canlandırıyor.

Pandemi Yardımlaşması Geleneğe Dönüştü

Temelleri pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine yemek servisiyle atılan bu hareket, zamanla tüm köyün katıldığı dev bir organizasyona evrildi. Her gün yaklaşık 700 kişilik yemek hazırlanan köyde, sadece bölge halkı değil; nöbetteki polisler, askerler, sağlık çalışanları ve öğrenciler de aynı kazandan besleniyor.

Nevşehir’de bir köy muhtarının 5 yıl önce başlattığı

"Bir Tane Evde Yemek Pişmez"

Köyün İmam Hatibi İbrahim Aktaş, uygulamanın manevi derinliğine dikkat çekerek, "Muhtarımızın kesin talimatıdır; evlerde iftar olmaz. Köyü dolaşsanız bir tencerenin kaynamadığını görürsünüz. Misafirlerimizle, kolluk kuvvetlerimizle bir aradayız," sözleriyle dayanışmanın boyutunu gözler önüne seriyor.

Nevşehir’de bir köy muhtarının 5 yıl önce başlattığı

Gelemeyene Hizmet Ayaklarına Gidiyor

Muhtar Nihat Ateş, amacın sadece yemek yemek değil, birlik beraberliği pekiştirmek olduğunu vurguluyor. Yaşlılık veya görev nedeniyle ortak alana gelemeyenlerin yemekleri ise özel olarak evlerine ve görev yerlerine ulaştırılıyor. Köy sakinlerinden Naciye Ateş ve diğer vatandaşlar, "Herkes yardım ediyor, temizliyor. Bu manevi ortamda bulunmaktan çok mutluyuz," diyerek uygulamaya tam destek veriyor.

Nevşehir’in bu örnek köyü, "komşusu açken tok yatan bizden değildir" düsturunu, "komşusuyla aynı sofraya oturan" bir modele dönüştürerek tüm Türkiye’ye örnek oluyor.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'dan alacağı 6 milyonluk tazminatı nereye harcayacağını açıkladı
Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'dan alacağı 6 milyonluk tazminatı nereye harcayacağını açıkladı
Ünlü şairin anılarıyla dolu tarihi köşk 80 milyon TL'ye satışa çıktı
Ünlü şairin anılarıyla dolu tarihi köşk 80 milyon TL'ye satışa çıktı
Antalya'da dehşet: Üç el silah sesi duyulan daireden 2 ceset çıktı
Antalya'da dehşet: Üç el silah sesi duyulan daireden 2 ceset çıktı
İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi: Binlerce hane karanlığa gömülecek
İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi: Binlerce hane karanlığa gömülecek
Türkiye'nin dev ırmağı 40 yıl sonra yeniden taştı; sular yolu yuttu, eğitim durdu!
Türkiye'nin dev ırmağı 40 yıl sonra yeniden taştı; sular yolu yuttu, eğitim durdu!
Çarşamba akşamı reyting yarışında dengeler değişti! İşte zirvenin sahibi...
Çarşamba akşamı reyting yarışında dengeler değişti! İşte zirvenin sahibi...
Ramazan'ın eşsiz lezzetinden glikoz şurubu çıktı!
Ramazan'ın eşsiz lezzetinden glikoz şurubu çıktı!
Kenan Yıldız'ın telefonundaki ayrıntı sosyal medyayı salladı
Kenan Yıldız'ın telefonundaki ayrıntı sosyal medyayı salladı
Etiketler ilginç iftar yasağı köyde imece iftar muhtar Nihat Ateş Ramazan dayanışması Nevşehir son dakika toplu iftar sofrası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şaşkına çeviren define kuyusu: Evinin bahçesine 40 metrelik havalandırmalı define kuyusu kazdı! Şaşkına çeviren define kuyusu: Evinin bahçesine 40 metrelik havalandırmalı define kuyusu kazdı! Bir sosyal medya fenomeni daha tutuklandı! İfadesindeki ''bipolar'' detayı dikkat çekti Bir sosyal medya fenomeni daha tutuklandı! İfadesindeki ''bipolar'' detayı dikkat çekti Adem Kılıçcı'dan yasaklı madde itirafı: ''Kardeşimin acısıyla bir defaya mahsus kullandım" Adem Kılıçcı'dan yasaklı madde itirafı: ''Kardeşimin acısıyla bir defaya mahsus kullandım" Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın! Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın! Usta sanatçıdan kötü haber: ''Figüran Osman'' beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda! Usta sanatçıdan kötü haber: ''Figüran Osman'' beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda! Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile birlikte 5 ilin Valisi de değişti! Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile birlikte 5 ilin Valisi de değişti! Murat Dalkılıç'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Murat Dalkılıç'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ''Posta kutusuyla teslim alıyordum, pişmanım'' İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ''Posta kutusuyla teslim alıyordum, pişmanım'' Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’ye: ''Avrupa’dan Kaçamazsınız!'' Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’ye: ''Avrupa’dan Kaçamazsınız!''
Altın Fiyatlarında İran Alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener kritik eşiği açıkladı Altın Fiyatlarında İran Alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener kritik eşiği açıkladı Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor! Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor!