  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Nevzat Türkyılmaz fark yaratmaya devam ediyor!

Nevzat Türkyılmaz fark yaratmaya devam ediyor!

Nevzat Türkyılmaz fark yaratmaya devam ediyor!

DJ Nevzat Türkyılmaz kariyerinde fark yaratmaya devam ediyor.

Daha önce de çok konuşulan projelere imza atan Türkyılmaz Türkiye'de ilk kez tekno müzik single'ını çıkaran isim oldu.

Antalya, Bodrum, Kuşadası, Marmaris bölgelerinde yaptığı etkinliklerle tanınan Türkyılmaz sonraki hedefinin yaz sezonunda tekno albüm çıkarmak olduğunu belirtti. 

Türkyılmaz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite'sinde eğitim gördükten sonra yurt dışında eğitimine devam etmiştir. İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere pek çok ülkede ulusal etkinliklerde dj olarak sahne almıştır.

Etiketler dj nevzat türkyılmaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın imzaladığı genelge bir kez daha delindi! Dudak uçuklatan harcama
Üniversitede skandal! Dekan öğrenciyi konuşturmadı, ortalık karıştı
Kiracılar dikkat! Hemen kira sözleşmenizi kontrol edin
Şok iddia: Memur ve emekli maaşları yanlış hesaplandı!
Yandaş medya ekonomik krizin sebebini buldu
Filenin güzeli ünlü voleybolcudan olay itiraf
İstanbul'da kadına şiddet, tekme tokat darp etti
Dolar kuru için ''daha kötü olur'' uyarısı
Bergüzar Korel'in son halini gören tanıyamadı
Plajda nefes kesti: İşte dünyanın en güzel kızı seçilen modelin son hali