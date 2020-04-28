New York'ta yaşayan Türk çalışanlara yemek bağışı desteği

ABD’de yaşayan Türk vatandaşı Halil Gündoğlu ile koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ülkedeki son durumu ve sağlık çalışanları için başlattıkları yemek bağışı kampanyasını konuştuk. Gündoğdu ekibiyle birlikte haftada 300’den fazla sağlık emekçisine gıda desteğinde bulunduklarını anlatarak, “Amacımız topladığımız bağışlarla bir sağlık çalışanın gün boyu yemek ihtiyacını karşılamak” diyor.

Çin’in Vuhan eyaletinde başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını ABD’de yıkım boyutuna varan bir etki yarattı.

Çoğu zaman, “Dünyanın en büyük ülkesi”, “kapitalizmin en gelişmiş örneği” olarak nitelendirilen ülkede sosyal devlet anlayışının ve kamucu sağlık politikalarının olmayışı, başta sağlık sisteminde olmak üzere ülkedeki politikaların yeniden sorgulanmasına neden oldu. Durum böyleyken, ünlü isimlerin de para yardımında bulunduklarını açıkladıkları yardım kampanyaları düzenlenerek sürece katkı konulmaya çalışılıyor. 12 yıldır ABD’de yaşayan ve New York’ta restoran işletmeciliği yapan Halil Gündoğdu da yardım kampanyası düzenleyenler arasında. Gündoğdu eşi ve kardeşi ile birlikte, topladıkları bağışlarla koronavirüs sürecinde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına yemek ulaştırıyor. Gündoğdu neden böyle bir kampanya yürüttüklerini, “Nasıl destekte bulunabiliriz diyerek çevremizdeki hemşirelere doktorlara ulaştık. Sahada en ön safta çalışan sağlıkçıkların çok uzun mesailerde çalıştıklarını ve yemeğe ulaşımlarının olmadığını tespit ettik. ABD’de Türkiye’deki gibi hastanelerde, üniversitelerde ucuza yemek yenebilen bir yemekhane sistemi yok. Burada öğrenciler ve çalışanlar yemek ücretlerini kendi ceplerinden karşılıyorlar. Eğer o gün paranız yoksa açsanız. Hiçbir şekilde sosyal devlet algısı yok. Sağlıkçılar dışarı çıkamıyorlar ve çok uzun mesailerde çalışıyorlar. Biz de bunu tespit ederek bu kampanyayı başlattık.” sözleriyle anlatıyor.

"PARANIZ YOKSA SAĞLIK SİSTEMİNDEN YARARLANMANIZ ÇOK ZOR”

ABD’deki mevcut sağlık sistemine de değinen Gündoğdu, “Burada paranız yolsa acil servisler dışında sağlık sisteminden yararlanmanız çok zor. Sağlık sistemi tamamen özel bir durumda ve sosyal devletin hiçbir ilkesi kesinlikle işletilmiyor. Bu yüzden de tabi ciddi bir sorunla karşılaşıldı” diyor. Özellikle sağlık çalışanları arasında bir dayanışma örneği yaşandığını belirten Gündoğdu, “Dayanışma örnekleri yaygın, özellikle doktorlar ve sağlık çalışanları arasında. Farklı bölümlerde, şehirlerde çalışan doktorlar meslektaşlarının mesai yükünü hafifletebilmek adına New York’a geliyorlar. Çünkü burada sağlıkçıların 12-16 saat gibi çok ciddi bir mesaileri var” ifadelerini kullanıyor.