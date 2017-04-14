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  1. 14 Nisan 2017 23:44

''Niçin Nobel'e aday gösterilmiyor ?''

İÇGİAF Genel Başkanı Fatma Semiz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan' neden Nobel'e aday gösterilmiyor ?" dedi.

''Niçin Nobel'e aday gösterilmiyor ?''
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(İÇGİAF) Genel Başkanı Fatma Semiz, “Türk Milletini temsilen Sayın Cumhurbaşkanımızın Nobel Barış Ödülüne aday olmasını istiyoruz” dedi.

İç Anadolu Genç İş Adamları Konfederasyonu (İÇGİAF) Genel Başkanı Fatma Semiz, Türkiye’nin 3.5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmasının dünyada eşi benzeri olmayan bir iyilik harekete olduğunu kaydetti. Türkiye’nin kısıtlı imkanlara rağmen bu büyük göç dalgasına sahip çıkmasının tüm dünyada saygı uyandırdığını belirten Semiz” Federal Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Türkiye’nin bu özverisine teşekkür etti. Türk Milletini temsilen Sayın Cumhurbaşkanımızın Nobel Barış Ödülüne aday olmasını istiyoruz” dedi.

İç Anadolu Genç İş Adamları Konfederasyonu (İÇGİAF) Genel Başkanı Fatma Semiz, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarf eden kişi, kişiler veya kuruluşlara verilen Nobel Barış Ödülüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aday gösterilmesini istedi.
Türkiye’nin son 6 yıldır dünyanın en büyük mülteci hareketliliğine ev sahipliği yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini vurgulayan Semiz, “Türk Milleti adına Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Ödüle Aday gösterilmesini istiyoruz” diye konuştu.

 “ÜNİVERSİTELER HAREKETE GEÇMELİ”

Türkiye’nin kısıtlı imkanları ile bu büyük göç dalgasını tek başına çözdüğünü anımsatan Semiz, şunları söyledi:
“İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson,”Türkiye’nin Suriye’deki korkunç krize karşı yürüttüğümüz ortak mücadelemize yaptığı çok büyük katkının farkında olduğumuzu ifade etmek isterim.

Türkiye 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaparak inanılmaz bir fedakârlık sergiledi” diyor. Federal Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusunda yaptığı çalışmalara teşekkür etti. Yani tüm Dünya, Türkiye’nin gösterdiği fedakarlığı biliyor ve taktir ediyor.

Şimdi bu doğrultuda bir çalışma yapılarak Sayın Cumhurbaşkanımızı Nobel Barış Ödülü için Aday göstermeliyiz. Bu konuda Üniversitelerimizi harekete geçmeye davet ediyoruz. Adaylık sürecinde biz iş dünyası temsilcileri de etkili bir lobi faaliyeti yürütmeliyiz. Türkiye bu konuda asla mütevazi olmamalı”

nobel ödülü , erdoğan