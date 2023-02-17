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Niğde'de deprem riski bulunan 4 bina mühürlendi

Niğde'de deprem riski bulunan 4 bina mühürlendi
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Kahramanmaraş merkezli depremin hissedildiği Niğde'de riskli bulunan 4 bina mühürlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Niğde'nin Şahinali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan binalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede cadde üzerindeki beşer katlı 4 apartman riskli bulundu. Apartmanların girişleri ve altındaki iş yerleri mühürlendi. Binaların doğal gazı kesilip, bulundukları cadde de araç trafiğine kapatıldı.

Etiketler niğde deprem apartman
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