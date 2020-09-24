Niğde'de korkutan deprem!

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Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Niğde'de saat 07.26'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 17.43 kilometre olarak kaydetti.
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