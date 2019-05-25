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  3. 25 Mayıs 2019 09:52

Nihal Olçok hakarete hakaretle yanıt verdi

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok kendisine hakaret eden bir sosyal medya kullanıcısına aynı sertlikte yanıt verdi.

Nihal Olçok hakarete hakaretle yanıt verdi
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15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok’tan, sosyal medya hesabından çok sert bir çıkış geldi.

Olçok kendisine yönelik atılan, “Hep merak ederim kahpe nasıl olur diye. Nihal Olçok öğretti. Kocası şehit oğlu şehit kendi öz ve öz kahpe” yazan bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi.

Olçok, bu tweete “Kahpe anneniz olabilir mi yoksa benzettiniz mi beni?”ifadeleriyle karşılık verince gündeme oturdu.

Söz konusu tweeti atan “sabit58demir” isimli kullanıcı ada sahip Twitter hesabı ise tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

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