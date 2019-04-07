Nihal Olçok ''Haram olsun'' demişti... O düğün Dubai'de yapıldı

Rixos otellerinin sahibi olan ve bir dönem Fethullahçılar içerisinde yer aldığını itiraf eden işadamı Fettah Tamince’nin 21 yaşındaki kızı Hatice Tamince ile Murat Ülker’in 25 yaşındaki oğlu Yahya Ülker'in düğünü Dubai'de gerçekleşti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, FETÖ'den yargılanıp beraat eden Fettah Tamince hakkında Emniyet ve MASAK raporu olmasına karşın bir işlem yapılmadığını söylemişti. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok da düğünü davetiyesini Twitter hesabından "Haram olsun, bana haram ettikleri her gün gibi" notuyla paylaşmıştı.

Rixos otellerinin sahibi olan ve bir dönem Fethullahçılar içerisinde yer aldığını itiraf eden işadamı Fettah Tamince’nin 21 yaşındaki kızı Hatice Tamince ile Murat Ülker’in 25 yaşındaki oğlu Yahya Ülker'in düğünü Dubai'de gerçekleşti.

Hatice Tamince-Yahya Ülker çiftinin düğün töreni Dubai'de, Tamince ailesine ait Rixos Saadiyat İsland'da yapıldı.

KRT'nin aktardığına göre, düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi.

Ayrıca düğün törenine Murat Tabanlıoğlu, Mustafa Taviloğlu ve Nusret'in yanı sıra, sanat ve spor dünyasından birçok isim de katıldı.

KILIÇDAROĞLU: KİM KORUYOR BU ADAMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'den yargılanıp beraat eden Fettah Tamince hakkında Emniyet ve MASAK raporu olmasına karşın bir işlem yapılmadığını söylemişti.

"Fettah Tamince'yi koruyan kim, dokunulmazlığı kim sağlıyor" diye soran Kılıçdaroğlu, "Bank Asya'ya 5 lira yatırdı diye insanları memuriyetten atıyor. Kim koruyor bu adamı kim!" diye konuşmuştu.

NİHAL OLÇOK: HARAM OLSUN

15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, Tamince ile Ülker ailelerinin çocuklarının Dubai’de yapılacak düğününün davetiyesini Twitter hesabından "Haram olsun, bana haram ettikleri her gün gibi" notuyla paylaşmıştı.

Olçok paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kıskandım mı, hem de çok kıskandım. Ben Abdullah’a hiçbir zaman böyle bir düğün yapamayacağım. Ha iki oğlum daha var diyecekler. Ama onların da babası yok, babası… Anlı şanlı günlerimizi çaldılar. Haram olsun, bana haram ettikleri her gün gibi.”