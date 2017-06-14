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  3. 14 Haziran 2017 07:44

Nihat Hatipoğlu'na dehşete düşüren soru

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı yapan Nihat Hatipoğlu'na gelen bir soru pes dedirtti.

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Ramazan ayı boyunca ekranlara gelen 'Nihat Hatipoğlu ile iftar' programında ilginç anlar yaşandı. Programı izlemeye gelen vatandaşlardan biri Nihat Hatioplu'na yönelttiği soru ile herkesi hayrete düşürdü.

Hatipoğlu'na, “Üzerime tiner döküp kendimi yakarak intihar etmeye çalıştım orucum bozulmuş mudur hocam?” sorusunu yönelten kadın izleyicilerin gülüşmelerine neden oldu. Nihat Hatipoğlu ise kısa süreli şaşkınlığını atlatarak intihar etmenin haram olduğunu söyleyerek soru soran kadına yanıt vermeye çalıştı.

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