Nihat Hatipoğlu'nu ve izleyenleri şoke eden soru

Canlı yayında bir izleyicinin 14 defa evlilik yapan ve kendisini evlatlıktan reddeden babasıyla ilgili sorusu şaşkına çevirdi. Nihat Hatipoğlu da "Allah akıl versin" diyerek tepki gösterdi.



Ramazan ayı boyunca Sultanahmet'ten yapılan canlı yayınla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, kendisine yöneltilen ilginç sorularla haber olmaya devam ediyor.



"BABAM 14 DEFA EVLİLİK YAPTI"



Dün gece ekrana gelen sahur programında alandaki izleyicilerden biri mikrofonu alarak Hatipoğlu'na "Babam 14 defa evlilik yaptı. Şu anda aldığı kadın 25 yaşında. Ona hakkımı helal etmiyorum. Beni evlatlıktan reddetti. Bana günahı var mıdır?" şeklinde bir soru yöneltti.