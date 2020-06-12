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  3. 12 Haziran 2020 13:43

Nikah dairelerinde normalleşme yoğunluğu

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle nikahlarını erteleyen çiftler, normalleşmeyle birlikte nikah için belediyelere başvuruyor ancak bu kez de istediği tarihe gün bulamıyor

Nikah dairelerinde normalleşme yoğunluğu
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Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında başlayan ve Türkiye'de de mart ayında ilk vakanın görüldüğü Covid-19 salgını, evlenme hazırlığında olan çiftleri de etkiledi.

Salgın sürecinde bazı çiftler az sayıda davetli ya da sadece şahitlerle evlenmeyi tercih ederken, bazıları nikahlarını ileri bir tarihe erteledi, kimisi de salgın sonuna kadar evlenmemeye karar verdi.

15 Haziran'da nikah salonlarının eski tarz hizmet vermeye başlamasıyla nikah tarihi alabilmek için belediyelerin yolunu tutan çiftler, bu kez de nikah dairelerindeki yoğunlukla karşılaştı.

 

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