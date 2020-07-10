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  3. 10 Temmuz 2020 18:38

Nişan sonrası 25 ev karantinaya alındı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yapılan nişan töreninde 2 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından 25 ev karantina altına alındı.

Nişan sonrası 25 ev karantinaya alındı
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde geçen 3 Temmuz'da nişan töreni yapıldı. Nişana katılan ismi ve öğrenilemeyen 2 kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede 2 kişinin corona virüs testleri pozitif çıktı.

Vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı. Tedavi gören 2 kişinin Palas Mahallesi'nde nişan törenine katıldıklarını söylemesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda nişana katıldıkları belirlenen kişiler corona virüs testinden geçirildi.

Corona virüs testi pozitif çıkanların sayısı 10 oldu. Bunun üzerine nişana katıldıkları belirlenenlerin oturduğu mahalledeki 25 müstakil ev, corona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına aldı.

Jandarma ekipleri, evlerin çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışları yasakladı. Binalarda yaşayan vatandaşların yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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