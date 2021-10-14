Nişantaşı'nda silahlı soygun: Böyle yakalandılar

İstanbul Nişantaşı'nda kuyumcuya giren silahlı kişiler soygun yaptı. Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşya çalan 2 soyguncu, kameralara yakalandı.

Şişli'de saat 11.00 sıralarında 2 soyguncu, kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çalmıştı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

GÖREVLİYİ ETKİSİZ HALE GETİREREK MÜCEVHERLERİ ALIP KAÇTILAR

Görüntülerde biri motosiklet kasklı iki kişi koşarak kuyumcuya giriyor. Zanlılarda biri elindeki silahla tezgahta bulunan görevliyi etkisiz hale getirirken, diğeri ise mücevherlere yöneliyor. Şahıslar geldikleri gibi motosikletle olay yerinden kaçıyor.