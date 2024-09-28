Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'dan beyin kanserine umut olacak çalışma

Türkiye'nin Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde verdiği derste, beyin kanseri tedavisinde umut olabilecek çalışmasını açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin açılışında ders anlatan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, beyin kanseri tedavisinde umut veren yeni bir molekül olan “EDU” üzerine yaptığı çalışmaları ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Bu molekülün, beyin tümörlerinin büyümesini yavaşlatma ve hatta engelleme potansiyeli olduğu vurgulandı. Sancar’ın bu buluşu, henüz deney aşamasında olsa da bilim dünyasında büyük bir ilgi gördü.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Aziz Sancar’ın çalışmasını ilk kez açıkladığını belirterek, “Ama aynı zamanda da iyi bir bilim insanı. Bugün sunumuna dikkat ettiyseniz hiçbiri yayınlanmamıştı. Esasında birçok bilim insanı çalışmalarını yaptıktan sonra makalelerde yayınlar, ancak hocamız ilk kez burada bizimle paylaştı” dedi.

Aziz Sancar’ın burada sunduğu bilgilerin ilk kez laboratuvarından çıkmış sonuçlar olduğunu dile getiren Mandal, şu bilgileri verdi:

“Beyin kanserini önce yavaşlatmaya, sonra da engellemeye yönelik büyük bir çözümü var hocanın. ‘EDU’ diye bilinen bir molekülün bu amaca yönelik keşfini yapan hocamız, şu an bunu özel farelerde deniyor ve oldukça da başarılı bir şekilde ilerliyor.”