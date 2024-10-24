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Nobel ödüllü Prof. Dr. Daron Acemoğlu seçimlerde tarafını açıkladı

Nobel ödüllü Prof. Dr. Daron Acemoğlu seçimlerde tarafını açıkladı
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Aralarında Nobel Ödüllü Türk Ekonomist Daron Acemoğlu’nun da olduğu yirmi üç Nobel Ekonomisti ABD seçimlerindeki tarafını açıkladı.

Ekonomistler bir mektuba imza atarak Demokratların Adayı Kamala Harris’e destek verdiklerini duyurdu.

Bu haberi sosyal medya hesabından açıklayan Daron Acemoğlu, “Ben ve yirmi iki Nobel ekonomisti Kamala Harris'in Başkan olmasını destekleyen bir mektuba imza attık. Harris'in politikalarının daha güçlü bir ekonomik performansa, daha sürdürülebilir, daha eşitlikçi bir ekonomik büyümeye yol açacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Nobel Ekonomi Ödülü ünlü Türk ekonomistin oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2024 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü'nün “kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları nedeniyle” Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verilmesine karar verdi. 

 ABD'nin en önde gelen üniversitelerinden MIT'de öğretim üyeliği yapan Profesör Daron Acemoğlu, Türkiye'den Nobel Ödülü alan üçüncü isim oldu.

Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu. Acemoğlu 2013 yılında da Nobel Ekonomi ödülüne layık görülmüştü.

Daron Acemoğlu kimdir ?

Ekonomi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) iktisat profesörüdür. Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde iktisat profesörüdür. Siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği konularında çalışmalar yapmıştır.

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulunda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu.

İngiltere’nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı.

London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı.

Daron Acemoğlu’nun siyasal ekonomi, ekonomik büyüme gibi siyasal ve ekonomik alanlarda yayınladığı akademik eserleri bulunmaktadır. Birçok yabancı ekonomi dergisinde editörlük yapmıştır.

Her 2 yılda bir ekonomi alanında yaptığı katkılardan dolayı 40 yaşın altındaki bilim adamlarına verilen ödül olan John Clark madalyası ile 2005 yılında ödüllendirilmiştir.

Daron Acemoğlu iktisat alanında yayınladığı makalesiyle 1996 yılının en İyi makalesi ödülünü almayı başarmıştır.

Dünyanın en önemli ekonomistleri listesinde yer almıştır. Büyük bir platformda yapılan anket sonucunda dünya çapındaki en önemli ekonomist seçilmiştir.

Profesör unvanını aldıktan sonra 2 kez Nobel İktisat alanında aday olarak gösterilmiştir. Ekonomik gelişim ve siyasal ekonomi alandaki çalışmalarından dolayı 2006 yılında Bilim Ödülü verilmiştir.

2013 yılında T.C Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü verilmiştir. Aynı yılda yazdığı Ulusların Düşüşü isimli kitabı ile Nobel Ekonomi ödülünü almıştır.

Akademik çalışmaları gerekse kitapları ile günümüze kadar çok değerli ödüllere layık görülmüştür. 2017 yılında Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası almıştır.

 

 

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