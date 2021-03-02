Normalleşme döneminin ilk nikahı kıyıldı

Kontrollü normalleşme kapsamında nikahlara saat ve kişi sınırlaması getirildi. Normelleşme döneminin İstanbul'daki ilk nikahı da kıyıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası tüm Türkiye’nin beklediği kararları açıkladı. Kararlar arasında nikah ve düğün törenleri de vardı. Buna göre nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

İşte bugün başlayan normalleşme sürecinde ilk nikah Bahçelievler'de kıyıldı.

CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, şu bilgileri verdi:

''Koltukların üzerinde kimlerin nereye oturacağına dair uyarı işaretleri konulduğunu görüyoruz, iki koltuk boş kalacak şekilde. İstanbul'da nikahlar 50 kişi ile kıyılacak. Salona giren herkes maske - mesafe kuralına dikkat edecek. İçeriye girişler HES kodları ile yapılacak. Nikah ve düğün salonlarına gitmeden önce İçişleri Bakanlığı'na, valiliklere ve kaymakamlıklara nikahı yapacak kişiler haber verecekler. 3 gün önceden haber verildikten sonra da denetimler sağlanacak. Salona girişlerde ateşler ölçüldü, HES kodlarına bakıldı. Nikahların da bir saat içinde kıyılacağını söyleyelim.''

CNN Türk