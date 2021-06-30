Normalleşme öncesi son koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında düne göre düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan 228 bin 163 testin sonucuna göre 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle 522 kişinin septomlu, 5 bin 496 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi. Son 24 saatte 45 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.