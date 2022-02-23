Normalleşme planı haftaya kaldı! İşte yeni tarih

Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 1 Mart Salı gününe ertelendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğu ve PCR test kriterlerinin Bilim Kurulu toplantısında yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı.

Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Bilim Kurulu 1 Mart Salı günü toplanacak.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

MASKE KURALI GEVŞETİLEBİLİR

Bilim Kurulu toplantısında açık alanda maske ve mesafe kuralının kaldırılması bekleniyor. Park, bahçe ve sokaklarda maske takmak zorunlu olmayacak. Toplu taşıma araçlarında ise maske zorunluluğu devam edecek.