  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Normalleşme planı haftaya kaldı! İşte yeni tarih

Normalleşme planı haftaya kaldı! İşte yeni tarih

Normalleşme planı haftaya kaldı! İşte yeni tarih

Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 1 Mart Salı gününe ertelendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğu ve PCR test kriterlerinin Bilim Kurulu toplantısında yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı. 

Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Bilim Kurulu 1 Mart Salı günü toplanacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

MASKE KURALI GEVŞETİLEBİLİR

Bilim Kurulu toplantısında açık alanda maske ve mesafe kuralının kaldırılması bekleniyor. Park, bahçe ve sokaklarda maske takmak zorunlu olmayacak. Toplu taşıma araçlarında ise maske zorunluluğu devam edecek.

Etiketler sağlık bakanlığı koronavirüs bilim kurulu maske
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü stratejistten Türkiye ile ilgili ''dolara kuru'' iddiası
Cumhurbaşkanı'na hakaretten ''haksız'' yargılama için tazminat kararı
Üç Kız Kardeş’in güzeli Özgü Kaya, mankenlere taş çıkardı
''Zam manyağı'' olan vatandaştan ''ısıtan'' icat: 1 litrelik benzinle 1 aylık tüpünü icat etti
Altın fiyatları için İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı
Kripto parası olanları üzecek tahmin! Bitcoin'de beklenen seviye açıklandı
Bakanlıktan havayolu şirketlerine ''Zafer Havalimanı'ndan uçun'' talimatı
Z kuşağı anketinden Erdoğan'a soğuk duş
Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş.... Piyasalar uçuşa geçti!
Eli silahlı Suriyeli çetelerin İstanbul'daki dehşet saçtı! O anlar kamerada