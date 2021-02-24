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  3. 24 Şubat 2021 19:08

Normalleşme yaklaştıkça vakalar artıyor! Son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 72 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Normalleşme yaklaştıkça vakalar artıyor! Son 24 saatin korona tablosu
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Can kaybında azalma sürerken vaka sayılarında ise dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 15 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta bin 200 oldu, 5 bin 297 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.

Dün açıklanan verilere göre de; bir gün içerisinde 123 bin 734 test yapıldı, 9 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Bunların 633'ü belirti gösteren hastalardan oluştu. 

vaka , korona , koronavirüs
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