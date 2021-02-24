Normalleşme yaklaştıkça vakalar artıyor! Son 24 saatin korona tablosu

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Can kaybında azalma sürerken vaka sayılarında ise dikkat çekici bir artış yaşanıyor.
Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 15 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta bin 200 oldu, 5 bin 297 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.
Dün açıklanan verilere göre de; bir gün içerisinde 123 bin 734 test yapıldı, 9 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Bunların 633'ü belirti gösteren hastalardan oluştu.
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