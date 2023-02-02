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Norveç’in Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Norveç’in Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
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Norveç'in Ankara Büyükelçisi, 'Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin' öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Norveç’te yarın Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceği öğrenildi.

Bunun üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Büyükelçiye, Norveç’in, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca bu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı. 

Etiketler Norveç'in Ankara Büyükelçisi dışişleri dışişleri bakanlığı
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