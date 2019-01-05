Noterde dayak iddiası tam tersi çıktı

Edinilen bilgilere göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen 67 yaşındaki Fatma Ç., vekalet işlemleri için gittiği noterde, noter görevlisinin polis eşi tarafından darp edildiğini iddia edip medya kuruluşlarına beyanatta bulunmuştu. Uğradıkları darp sonucu ayağının kırıldığını ve gözlerinin morardığını iddia eden Ç., yanında bulunan kızının kulak zarının patladığını, oğlunun da gözaltına alındığını ileri sürmüştü. Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde ise Fatma Ç. ve beraberindeki yakınlarının noter görevlisi ile tartıştığı, görevlilere bıçak ve sopalarla saldırıp daha sonra binaya giren polisi tartaklayarak yaraladıkları anlar yer alıyor.

ENGELLİ İÇİN DOKTOR RAPORU İSTENİNCE YENİ BİR PLAN YAPARAK NOTERE GERİ DÖNDÜLER

İddiaya göre, 2 Ocak Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesinde bulunan bir noterde meydana gelen olayda, Fatma Ç. adlı kadın yakınları Güven Ç., Semra Y., Sevdiye Ç. ve Selvan Ç. ile birlikte, 21 Aralık 2018’de bir otobüs firmasının yaptığı trafik kazasında hayatını kaybeden kızı Zahide Ö.’nün ölümüne ilişkin otobüs firmasına açılacak davaya vekalet vermek üzere notere geldi. Elde edilen bilgilere ve iddialara göre, Fatma Ç. ve yakınları, trafik kazasında ölen Zahide Ö.’nün ölümüne ilişkin yürütülecek davayı takip etmesi için avukata ayrı ayrı yetki vermek için notere geldi. İşlemleri yapan noter katibi, konuşma engelli olduğu tespit edilen Selvan Ç. için vasi tayini ve doktor raporu istedi. Bunun üzerine aile raporu almak için noterden ayrıldı. İstenen raporu elde edemeyen Fatma Ç. ve yakınları, daha sonra rapor istenen Selvan Ç.’yi dışarıda bırakarak bazı yakınlarını da yanlarına alarak notere geri döndü.

VEKALET VEREN KADINA YANDAN MÜDAHALE EDİLİNCE NOTER GÖREVLİSİ İTİRAZ ETTİ

Noterde işleme başlandığı sırada Fatma Ç.’nin okuma-yazma bilmediği ortaya çıktı. İşlemler sırasında Fatma Ç.’nin beraberindeki Güven Ç., yaşlı kadına yardımcı olmak için yönlendirmelerde bulundu. Bu yönlendirmeye işlemleri yürüten noter görevlisi Sema E., kadına müdahale edilmemesi için ikazlarda bulundu. Fatma Ç.’nin yanında gelen kişiler, noter görevlisinin ikazlarına tepki göstererek tartışmaya başladı. Fatma Ç. ve beraberindeki kişiler küfür edip saldırmaya çalışınca noter görevli Sema E., polis olan eşi Avni E.’yi arayarak olay yerine ekip sevk etmesini istedi. Bu sırada gece nöbetçi olduğu için gündüz istirahate ayrılan ve yeni satın aldığı motosikletin işlemlerini yaptırmak üzere kısa süre önce evrakları eşine teslim edip noterden ayrılarak dışarıda bekleyen polis memuru Avni E., eşinin can güvenliğinden endişe ederek hemen noterliğe koştu.

POLİSE BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Binaya çıktığı sırada eşine küfür edildiğini duyan polis memuru Avni E., “Siz kime küfür ediyorsunuz” deyip tepki gösterince şahıslar polise bıçak ve sopalarla saldırıya geçti. Polis ve noter görevlilerine yönelik yapılan saldırı ve arbede güvenlik kamera kayıtlarına da yansırken, olay yerine polis sevk edildi. Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, olaya müdahale ederek yaralıları hastaneye götürürken diğer kişileri ise noterdeki güvenlik kamera kayıtlarından tespit ederek gözaltına aldı.

Çıkan arbedede Noterde işlem yaptırmaya çalışan Fatma Ç. ayağından yaralanırken, noter görevlisi Sema E.’nin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli eşi polis Avni E.’nin ise sol el serçe parmağı ile yüzük parmağının kırıldığı tespit edildi. Kırıklar nedeniyle ameliyata alınan polis memurunun Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

BIÇAKLA NOTERE GİREN SALDIRGAN KAÇTI

Olayın ardında yapılan geniş çaplı soruşturmada, Fatma Ç.’nin kasten yaralama, tehdit, hakaret, güveni kötüye kullanma, Güven Ç.’nin sorgusunda ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’, ‘tehdit, hakaret’, olaya karışan Semra Y.’nin ‘kasten yaralama’ suçlarına bulaştığı öne sürüldü.

Tahkikatın devamında olaydan sonra kaçarak izini kaybettiren ve notere iki elinde bıçakla giren firari şüphelinin ise Orhan K. olduğu tespit edildi.

İKİ KİŞİ İKMALEN, BİR KİŞİ İSE 'ADLİ KONTROL' ŞARTIYLA SERBEST

Polis, Noterde işlem yaptırmak isteyen ve kavga esnasında noterden ayrılan Sevda Ç.’nin nikahsız yaşadığı eşi olduğu tespit edilen Orhan K.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından olaya karışan 2 kadın savcılık talimatı ile ‘ikmalen’, Güven Ç. adlı kişi ise mevcutlu olarak çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak salıverildi.