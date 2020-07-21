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  3. 21 Temmuz 2020 17:20

Noterde tekmeli yumruklu '''alım satım'' kavgası

Manisa'da bir noterde alım satım işlemleri sırasında iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan iki kişi çevredekiler tarafından güçlükle ayırıldı.

Noterde tekmeli yumruklu '''alım satım'' kavgası
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Manisa'da noterde anlaşamayan taraflar tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu.

Olay, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi Vakıf İş Hanı’nda bulunan noter önünde meydana geldi. İddiaya göre, noter içerisinde araç alım satımı sırasında iki taraf arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma, noter dışına taşarak bir anda kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı, iş hanındaki esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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