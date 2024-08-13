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Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı

Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli milletvekili imzasıyla yapılan olağanüstü toplantı talebi doğrultusunda, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü toplanması için davet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler numan kurtulmuş TBMM genel kurul
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