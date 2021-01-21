Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış

1990'lı yıllarda tartışma programlarının aranan ismi ve panellerin vazgeçilmez ismi olan Prof. Dr. Nur Vergin 80 yaşında İstanbul'da evinde hayatını kaybetti. Vergin'in ölüm haberi, polisin çilingir yardımıyla eve girmesiyle ortaya çıktı. Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Vergin'in cenazesiyle ilgili herkesi hüzünlendiren ayrıntıyı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cenaze törenine katıldığı Virgün'in cenazesinin iki gün boyunca ortada kaldığını iddia eden Hakan "Haberi aldığım anda şoke oldum." diye yazdı.

Durumu öğrenince Vergin ile alakalı olabilecek herkesi aradığını belirten Hakan, yeğeninin sorunu çözdüğünü belirterek yaklaşık 12 saat içinde yaşananları "Sahipsiz cenazeden ülkenin Cumhurbaşkanı’nın katıldığı bir törenle kaldırılan cenazeye" diyerek özetledi.

NUR VERGİN KİMDİR?

İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı. Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı. Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı. Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.